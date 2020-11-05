У Києві розшукують зниклу безвісти 63-річну жінку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Про зникнення жінки повідомила її донька.

"Увага! Розшук! Пропала матуся - Бережна Лілія Анатоліївна, 1957 року народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка в понеділок, 2 листопада, близько 18.00, в останній раз виходила на зв'язок по мобільному телефону. Ймовірно, в цей момент вона їхала з Петрівки у бік будинку, що на Вишгородській.

Донька Лілії Анатоліївни розповіла про прикмети своєї мами. Вона була одягнена в чорну або темно-синю куртку, довгу спідницю, на голові в неї була косинка.

Жінка середнього зросту (165 см), худорлявої статури, очі - блакитні, колір волосся - русявий із сивиною.

Відомо також, що вона часто відвідувала Києво-Печерську лавру і інші храми.

"Якщо хтось бачив або має хоч якусь інформацію, дуже прошу повідомити: Ірина (дочка) - 067 3279500, Наталія (дочка) - 066 7991139. Дякуємо", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у знайомих дитину і зникла. Так, у дворі на вулиці Великій Васильківській жінка залишила зі знайомими свою 3-річну доньку та пішла у невідомому напрямку. За даними поліції, трирічну дівчинку працівники ювенальної превенції Печерського управління поліції спільно зі службою у справах дітей вилучили та тимчасово помістили її до лікарні.

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