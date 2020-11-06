У Києві сталася смертельна ДТП, в результаті якого загинула жінка похилого віку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Трагедія сталася у Києві на проспекті Свободи.

Момент смертельної аварії потрапив на відео - жінка похилого віку переходила через дорогу поперек потоку авто. В результаті її збив автомобіль "Сузукі", вона впала і померла на місці. Документів при жінці не було. В сумці у неї було трохи грошей і їжі.

Зазначається також, що водієві стало погано від побаченого, допомогу надавала швидка. На місці працювала слідчо-оперативна група. За даним фактом було відкрито кримінальну справу за ст. 286. Водій може сісти у тюрму або отримати умовний термін.

"Спасибі свідкам, які на місці дали свідчення на його підтримку. Не поспішайте, живі люди", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Києві біля метро жорстоко б'ють людей і знімають це на камеру: "гроші і речі не цікавлять".

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