В Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла в Киеве на проспекте Свободы.

Момент смертельной аварии попал на видео - пожилая женщина переходила через дорогу поперек потока авто. В результате ее сбил автомобиль "Сузуки", она упала и скончалась на месте. Документов при женщине не было. В сумке у нее было немного денег и еды.

Отмечается также, что водителю стало плохо от увиденного, помощь оказывала скорая. На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту было открыто уголовное дело по ст. 286.

"Спасибо свидетелям, которые на месте дали показания в его поддержку. Не спешите, живые люди", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Броварском проспекте возле Быковни вечером 4 ноября произошла масштабная авария с участием по меньшей мере трех машин. В результате аварии на дороге образовалась серьезная пробка. Свидетели инцидента сняли последствия аварии на камеру телефона. На видео можно заметить, что в аварии столкнулись по меньшей мере три авто.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.