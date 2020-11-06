Київ знову побив антирекорд за кількістю нових випадків зараження на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт РНБО.

Так, у столиці за минулу добу, 5 листопада, вірус підтвердили у 1 002 людей.

Слід зазначити, що це найбільший добовий приріст від самого початку епідемії.

Також у РНБО інформують, що за добу в столиці померло 14 пацієнтів з коронавірусом, а одужали 1449 осіб.

Всього з початку епідемії в столиці підтвердили 42 375 випадків COVID-19. За весь час пандемії у Києві 841 людина померла, 15 218 - одужали.

Станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, коронавірус в Україні з початку пандемії підтвердили у 440 188 осіб (за добу по всій Україні зафіксовано 9721 нових випадків), 8125 пацієнтів померли. Одужати вдалося 195 544 людям.

Раніше повідомлялось, що в Україні на тлі загострення епідеміологічної ситуації планують ввести "карантин вихідного дня". Сенс такого карантину полягає в тому, що з п'ятниці по неділю включно буде заборонена робота всіх ресторанів (крім як тільки на винос), а також фуд-кортів і розважальних зон в торгових центрах. Більш того, за словами чиновників, якщо зростання захворюваності не припиниться, то заборони можуть розширити на всі дні, а не тільки на вихідні.

Нагадаємо, карантин у Київській області: для українців закрили ще один об'єкт, подробиці.

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