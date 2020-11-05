Чорнобиль буде закритим для туристів щонайменше протягом місяця - до 30 листопада 2020 року

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ЧАЕС.

Так, зона Чорнобильської атомної електростанції буде закрита для туристів у зв'язку із введенням карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу.

В пресслужбі наголосили, що хоч зона ЧАЕС і буде закритою для туристів, у людей все ж буде можливість відвідувати місця, які розташовані поряд із станцією.

"У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними із запобіганням поширенню на території Чорнобильської АЕС гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрація ЧАЕС обмежила ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції та в будівлі щонайменше до 30 листопада 2020 року, але відвідати місця та об'єкти, розташовані навколо станції, можна. Так, безперешкодно відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться Стіна пам'яті і скульптура Прометея, і побачать новий конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС", - повідомили в пресслужбі.

Як відомо, епідеміологічна ситуація в Україні з кожним днем все більше загострюється - в регіонах щодня підтверджується все більше нових випадків зараження коронавірусом, а в лікарнях не вистачає місць для пацієнтів. На тлі цього влада продовжує карантин, а також вводить нові обмеження. Крім того, в залежності від ситуації з ковідом, Україну поділили на різні карантинні зони.

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