Чернобыль будет закрытым для туристов минимум в течение месяца - до 30 ноября 2020 года

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ЧАЭС.

Так, зона Чернобыльской атомной электростанции будет закрыта для туристов в связи с введением карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

В пресс-службе подчеркнули, что хоть зона ЧАЭС и будет закрытой для туристов, у людей все же будет возможность посещать места, которые расположены рядом со станцией.

"В связи с карантинными мероприятиями, связанными с предотвращением распространения на территории Чернобыльской АЭС острой респираторной болезни COVID-19, администрация ЧАЭС ограничила ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции и в здании как минимум до 30 ноября 2020 года, но посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно. Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится Стена памяти и скульптура Прометея, и увидят новый конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС", - сообщили в пресс-службе.

Как известно, эпидемиологическая ситуация в Украине с каждым днем все больше обостряется - в регионах подтверждается все больше новых случаев заражения коронавирусом, а в больницах не хватает мест для пациентов. На фоне этого власти продлевают карантин, а также вводят новые ограничения. Кроме того, в зависимости от ситуации с ковидом, Украину поделили на разные карантинные зоны.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения самостоятельно живет и разгуливает семейство коров. Так, на территории Чернобыльского заповедника стадо крупного рогатого скота из-за смерти хозяев стало диким и фактически живет самостоятельно. Коровы со своим приплодом живут собственной размеренной жизнью без всякой подкормки и ветеринарного ухода. Они неспешно путешествуют по тропам заповедника вокруг села Лубянка, ходят на водопои и каждую весну рожают теляток.

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