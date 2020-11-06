Киев снова побил антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт СНБО.

Так, в столице за минувшие сутки, 5 ноября, вирус подтвердили у 1 002 человек.

Следует отметить, что это наибольший суточный прирост с самого начала эпидемии.

Также в СНБО информируют, что за сутки в столице умерло 14 пациентов с коронавирусом, а выздоровели 1449 человек.

Всего с начала эпидемии в столице подтвердили 42 375 случаев COVID-19. За все время пандемии в Киеве 841 человек умер, 15 218 - выздоровели.

По состоянию на утро пятницы, 6 ноября, коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (за сутки по всей Украине зафиксировано 9721 новых случаев), 8125 пациентов умерли. Выздороветь удалось 195 544 людям.

Ранее сообщалось, что в Украине на фоне обострения эпидемиологической ситуации планируют ввести "карантин выходного дня". Смысл такого карантина заключается в том, что с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как только на вынос), а также фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах. Более того, по словам чиновников, если рост заболеваемости не прекратится, то запреты могут расширить на все дни, а не только на выходные.

Напомним, карантин в Киевской области: для украинцев закрыли еще один объект, подробности.

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