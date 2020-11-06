У Києві оголений чоловік розтрощив припарковані надворі авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянин, перебуваючи в неадекватному стані, розбив кілька припаркованих автомобілів, а потім вдерся в закритий торговий центр.

Відомо, що інцидент стався в Оболонському районі.

"Веселі пригоди веселого Саші. Саша з друзями веселився на парковці Леруа Мерлен до першої години ночі на гарненькому Мерседесі Е-класу. Потім уявив, що він Халк і пішов все ламати і трощити. Спочатку завдав шкоди самому Леруа Мерлен на вул. Полярна, а потім побіг далі в чому мати народила. Забіг на парковку ТРЦ "Полярний", де розбив 3 машини", - йдеться в повідомленні.

На цьому "пригоди" чоловіка не закінчилися. Він розбив скло в торговому центрі та заліз всередину, де його вже спіймала охорона і поліція охорони.

"Швидше за все, Саша був в дуже сильному наркотичному сп'янінні. На місце прибула швидка, лікарі якої забрали його приводити до тями. За попередніми оцінками, Саша завдав шкоди плюс-мінус на 200 000 грн", - йдеться в повідомленні.

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