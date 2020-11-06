В Киеве обнаженный мужчина разбил припаркованные на улице авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянин, находясь в неадекватном состоянии, разбил несколько припаркованных автомобилей, после чего ворвался в торговый центр, который в это время суток уже не работал.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

"Веселые приключения веселого Саши. Саша с друзьями веселился на парковке Леруа Мерлен до часу ночи на красивом Мерседесе Е-класса. Потом представил, что он Халк и пошел все ломать и крушить. Сначала нанес ущерб самому Леруа Мерлен на ул. Полярная, а потом побежал дальше в чем мать родила. Забежал на парковку ТРЦ "Полярный", где разбил 3 машины", - говорится в сообщении.

На этом "приключения" мужчины не закончились. Он разбил стекло в ТРЦ и пробрался внутрь, где его уже задержала охрана.

Авторы поста отмечают, что мужчина, вероятнее всего, был под действием наркотических веществ. На место приехали медики.

"Скорее всего, Саша был в очень сильном наркотическом опьянении. На место прибыла скорая, врачи которой забрали его приводить в чувство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб, нанесенный действиями неадеквата, оценивается в сумму около 200 тыс. грн.

Также опубликовано видео с камеры наблюдения. На записи можно заметить, что раздетый мужчина, пошатываясь, подходит к припаркованным машинам и громит их.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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