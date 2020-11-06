У Києві чоловік побив, пограбував та намагався зґвалтувати жінку, однак їй вдалось втекти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис поліцейського Олексія Білошицького в соцмережі.
Правоохоронець розповів, що пізньої ночі жінка йшла додому пішки. Дорогою до неї підійшов незнайомець і почав пропонувати спілкування, однак жінка не звертала увагу на пропозиції й продовжувала йти. Тоді чоловік схопив її та потягнув у темне безлюдне місце.
Він почав бити жінку по обличчю, забрав сумку, намагався роздягнути, душив і хотів зґвалтувати.
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В цей час двоє інспекторів здійснювали патрулювання території поблизу вокзалу. Вони побачили налякану жінку, яка бігла до них за допомогою - дивом їй вдалося вирватися з рук нападника.
Нападник наздоганяв жінку, але потім помітим поліцейське авто і кинувся тікати.
Патрульні наздогнали та затримали втікача, застосувавши кайданки.
Потерпілій викликали швидку, а затриманого передали слідчо-оперативній групі.
На відео жінка прокоментувала, що чоловік схопив її за руку, потягнув в темне місце, побив і душив. Зловмисник лазив по кишенях потерпілої і намагався її згвалтувати. Жінці вдалося вирватися, вона вибігла на дорогу і помчала до машини патрульної поліції.
На записі з відеореєстратора видно, як жінка біжить до машини патрульних, а слідом за нею - її кривдник. Побачивши правоохоронців, він починає бігти в іншй бік, але патрульні відразу ж вирушили за ним. За лічені хвилини їм вдалося наздогнати насильника і затримати.
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