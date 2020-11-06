В Киеве мужчина избил, ограбил и пытался изнасиловать женщину, однако ей удалось сбежать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост полицейского Алексея Белошицкого в соцсети.

Правоохранитель рассказал, что ночью женщина пешком направлялась к себе домой. По дороге к ней подошел незнакомец и начал предлагать общение, однако женщина не обращала внимание на предложение и продолжала идти. Тогда мужчина схватил ее и потащил в темное безлюдное место.

Он начал избивать женщину, забрал ее сумку, пытался раздеть, душил и намеревалсяизнасиловать.

В это время двое инспекторов осуществляли патрулирование территории вблизи вокзала. Они увидели напуганную женщину, которая бежала к ним за помощью - чудом ей удалось вырваться из рук нападавшего.

Нападавший уже почти догнал женщину, но потом заметил полицейское авто и бросился бежать в другую сторону.

Патрульные догнали и задержали беглеца, применив наручники.

Потерпевшей вызвали скорую, а задержанного передали следственно-оперативной группе.

На видео женщина прокомментировала, что мужчина схватил ее за руку, утащил в темное место, избил и душил. Злоумышленник лазил по карманам потерпевшей и пытался ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться, она выбежала на дорогу и помчала к машине патрульной полиции.

На записи с видеорегистратора видно, как женщина бежит к машине патрульных, а следом за ней - ее обидчик. Увидев правоохранителей, он начинает бежать в другую сторону, но патрульные сразу же выдвинулись за ним. Буквально за считанные минуты им удалось догнать и задержать преступника. На него сразу же надели наручники.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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