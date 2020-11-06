У Києві затримали водія таксі, який перебував за кермом під дією наркотичних речовин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, поблизу із станцією метро "Теремки" поліція затримала неадекватного водія таксі на орендованому Volkswagen.

"Цей водій вже позбавленій права кермування судом, бо неодноразово ловили у наркотичному сп'янінні за кермом. Власне, як и сьогодні..." - йдеться в повідомленні.

Також у пабліку оприлюднили фото, на яких можна побачити, що водій перебуває у неадекватному стані. Він стоїть біля орендованого авто та спілкується із групою правоохоронців.

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