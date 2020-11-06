В Киеве задержали водителя такси, который находился за рулем под действием наркотических веществ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, недалеко от станции метро "Теремки" полиция задержала неадекватного водителя такси на арендованном Volkswagen.

"Этот водитель уже лишен права вождения судом, потому что неоднократно ловили в наркотическом опьянении за рулем. Собственно, как и сегодня..." - говорится в сообщении.

Также в паблике обнародовали фото, на которых можно увидеть, что водитель находится в неадекватном состоянии. Он стоит возле арендованного авто и общается с группой правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина избил, ограбил и пытался изнасиловать женщину, однако ей удалось убежать. Так, ночью женщина шла домой пешком. По дороге к ней подошел незнакомец и начал предлагать общение, однако женщина не обращала внимание на предложение и продолжала идти. Тогда мужчина схватил ее и потащил в темное безлюдное место. Он начал бить женщину по лицу, забрал сумку, пытался раздеть, душил и хотел изнасиловать, но она смогла убежать. За несколько минут нападавшего задержала полиция.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.