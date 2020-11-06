У Києві чоловік напав на поліцейського через те, що йому зробили зауваження з приводу відсутності захисної маски

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, на станції метро "Славутич" затримали чоловіка, який напав на правоохоронця, коли той зробив йому зауваження з приводу відсутності маски.

Відомо, що киянину 42 роки. Він зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

Однак чоловіка обурила вимогу надягнути маску, тому він дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. На цьому киянин не зупинився та розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.

Один з пасажирів дістав свій зареєстрований травмат і зробив попереджувальний постріл у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

В результаті цього інциденту правоохоронець отримав хімічний опік рогівки І-ІІ ступеня обох очей.



"Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.

Як відомо, носіння маски є обов'язковим під час пандемії коронавірусу, особливо якщо мова йде не про відкритий простір, а про приміщення і місця скупчення людей. Зокрема, обов'язково потрібно надягати маску в магазинах, торгових центрах, установах соціального обслуговування, аптеках, в громадському транспорті і т.д. Відмова від маски є порушенням карантину і карається законом. За порушення карантинних заходів можна отримати покарання у вигляді штрафу або навіть тюремного терміну.

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