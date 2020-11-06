У Києві чоловік напав на поліцейського через те, що йому зробили зауваження з приводу відсутності захисної маски
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Так, на станції метро "Славутич" затримали чоловіка, який напав на правоохоронця, коли той зробив йому зауваження з приводу відсутності маски.
Відомо, що киянину 42 роки. Він зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.
Однак чоловіка обурила вимогу надягнути маску, тому він дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. На цьому киянин не зупинився та розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.
Апетитна "наречена" Харламова без ліфчика побешкетувала на задньому сидінні машини: "Їду додому і..."
Зимові канікули-2020: у МОН зробили важливу заяву, «у зв'язку з карантином…»
Тіна Кароль розчарувала виглядом "диньок" у сукні з бездонним декольте: "Провисли"
Принижена партнером по "Танцях з зірками" Фреймут завдала удару у відповідь: "Не заслужив навіть..."
Один з пасажирів дістав свій зареєстрований травмат і зробив попереджувальний постріл у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.
В результаті цього інциденту правоохоронець отримав хімічний опік рогівки І-ІІ ступеня обох очей.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в прокуратурі.
Як відомо, носіння маски є обов'язковим під час пандемії коронавірусу, особливо якщо мова йде не про відкритий простір, а про приміщення і місця скупчення людей. Зокрема, обов'язково потрібно надягати маску в магазинах, торгових центрах, установах соціального обслуговування, аптеках, в громадському транспорті і т.д. Відмова від маски є порушенням карантину і карається законом. За порушення карантинних заходів можна отримати покарання у вигляді штрафу або навіть тюремного терміну.
Нагадаємо, у Києві біля метро жорстоко б'ють людей і знімають це на камеру: "гроші і речі не цікавлять".
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.