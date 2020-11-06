В Киеве мужчина напал на полицейского из-за того, что ему сделали замечание по поводу отсутствия защитной маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, на станции метро "Славутич" задержали мужчину, который напал на правоохранителя, когда тот сделал ему замечание по поводу отсутствия маски.

Сообщается, что 42-летний киевлянин зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем сотрудник полиции сделал ему замечание.

Однако киевлянина возмутило требование надеть маску, потому он достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. На этом киевлянин не остановился и раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.

Увидев происходящее, один из пассажиров достал свой зарегистрированный травмат и сделал предупредительный выстрел в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать.

В результате этого инцидента правоохранитель получил химический ожог роговицы обоих глаз (1-2 степень ожога).

Как известно, ношение маски является обязательным во время пандемии коронавируса, особенно если речь идет не об открытом воздухе, а о закрытом пространстве и местах скопления людей. В частности, обязательно нужно надевать маску в магазинах, торговых центрах, учреждениях социального обслуживания, аптеках, общественном транспорте и т.д. Неношение маски является нарушением карантина и карается законом. За нарушение карантинных мероприятий можно получить наказание в виде штрафа или даже тюремного срока.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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