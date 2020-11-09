У Києві дві жінки побились у громадському транспорті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал KIEVMAP.
Відомо, що інцидент стався через суперечку щодо захисної маски.
"Дві жінки влаштували бійку через відсутність маски", - йдеться в підписі до відео.
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На опублікованих кадрах можна побачити, що між жінками виникає суперечка, в результаті чого починається бійка. Пасажирки транспорту хапають одна одну за волосся та гучно лаються. В результаті їх розійняли чоловіки, які знаходились у транспорті.
"Люди сходять з глузду", "Хто скільки людей без масок нарахував на відео?", "Люди без масок кричать на людей без масок", "Рік вже майже корона вирує. ви досі не втомилися битися і доводити свою правоту?", "Основа конфлікту в тому, що є люди розумні, які бачать безглуздість "карантину" і люди з психологією рабів, які тупо виконують усі вказівки влади, навіть ідіотські", "Ви не забувайте ще й про рукавички, до речі, - вони як раз і можуть захистити від вірусу. У нас вже дуже багато перехворіли, їм то маска навіщо?", "Біда в тому, що тупі барани і досі думають, що маски захищають лише їх, і маску не носять, бо не бояться захворіти", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, у Києві біля метро жорстоко б'ють людей і знімають це на камеру: "гроші і речі не цікавлять".
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