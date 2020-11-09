В Киеве две женщины подрались в общественном транспорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал KIEVMAP.

Известно, что инцидент произошел из-за спора относительно защитной маски.

"Две женщины устроили драку из-за отсутствия маски", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что между женщинами возникает спор, в результате чего начинается драка. Пассажирки транспорта хватают друг друга за волосы и громко ругаются. В результате их разняли мужчины, которые находились в транспорте.

"Люди сходят с ума", "Кто сколько людей без масок насчитал на видео?", "Люди без масок кричат на людей без масок", "Год уже почти корона бурлит. Вы до сих пор не устали драться и доказывать свою правоту?", "Основа конфликта в том, что есть люди умные, которые видят бессмысленность "карантина", и люди с психологией рабов, которые тупо выполняют все указания власти, даже идиотские", "Вы не забывайте еще и про перчатки, кстати, - они как раз и могут защитить от вируса. У нас уж очень многие переболели, им то маска зачем?", "Беда в том, что тупые бараны до сих пор думают, что маски защищают только их, и маску не носят, потому что не боятся заболеть", - пишут в комментариях.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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