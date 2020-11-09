У Києві сталася пожежа в гуртожитку, під час гасіння якої евакуювали 120 осіб
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, в ніч з неділі на понеділок, 9 листопада, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Гарматна, 53.
Прибувши на місце виклику, пожежники з'ясували, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку, на першому поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців.
Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 120 осіб.
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В результаті пожежі вогнем було пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконну раму, а також закоптило стіни та стелю приміщення.
На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.
Зазначається, що жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Слід зазначити, що за вказаною адресою в Києві знаходиться гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ).
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