У Києві сталася пожежа в гуртожитку, під час гасіння якої евакуювали 120 осіб

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в ніч з неділі на понеділок, 9 листопада, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Гарматна, 53.

Прибувши на місце виклику, пожежники з'ясували, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку, на першому поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальниками було евакуйовано 120 осіб.

В результаті пожежі вогнем було пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконну раму, а також закоптило стіни та стелю приміщення.

На місці події було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.

Зазначається, що жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Слід зазначити, що за вказаною адресою в Києві знаходиться гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ).

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