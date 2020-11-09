В Киеве произошел пожар в общежитии, во время тушения которого эвакуировали 120 человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в ночь с воскресенья на понедельник, 9 ноября, спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Гарматная, 53.

Прибыв на место вызова, пожарные выяснили, что в 5-этажном здании общежития, на первом этаже в бытовом помещении возник пожар на площади 18 кв. м. Не теряя времени, огнеборцы приступили к тушению пожара и эвакуации жильцов.

Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 120 человек.

В результате пожара огнем был поврежден стол, стул, бытовые вещи, оконная рама, а также закоптило стены и потолок помещения.

На месте происшествия было привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Следует отметить, что по указанному адресу в Киеве находится общежитие Национального авиационного университета (НАУ).

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