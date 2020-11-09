Інцидент стався недалеко від "Нивки-парку"

У Києві вантажівка провалилася під асфальт в одному із дворів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці поблизу із ЖК "Нивки-парк" на проспекті Перемоги, 67, вантажівка провалилася у яму, яка утворилася через прорив опалення.

На опублікованих кадрах видно, що колеса фури "пішли" під асфальт.

В коментарях іронізують з приводу того, що інцидент стався у новому ЖК з новими дорогами.

"Новий ЖК, нова дорога", "Нове опалення", "Сучасна будівля, куди там хрущівкам", "Добре, хоч одним колесом, а не всією кабіною", - пишуть користувачі.

Раніше начальник "Київгенплану" Сергій Броневицький заявив, що до 2040 к Києві не буде жодної хрущівки.

За його словами, згідно з проектом реконструкції столичного застарілого житлового фонду періоду побудови 1960-1990 років, так звані хрущовки будуть реконструйовані в найближчі два десятки років.

Першими в черзі на знесення стоять п'ятиповерхові багатоквартирні будинки 1960-1974 років побудови. В даний час фахівцями розробляються проекти реконструкції старих кварталів міста. Відповідно до планів визначатимуть точну дату початку робіт.

Нагадаємо, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима...".

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