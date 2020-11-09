Инцидент произошел недалеко от "Нивки-парка"

В Киеве грузовик провалился под асфальт в одном из дворов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице вблизи с ЖК "Нивки-парк" на проспекте Победы, 67, грузовик провалился в яму, которая образовалась из-за прорыва отопления.

На опубликованных кадрах видно, что колеса фуры "ушли" под асфальт.

В комментариях иронизируют по поводу того, что инцидент произошел в новом ЖК с новыми дорогами.

"Новый ЖК, новая дорога", "Новое отопление", "Современное здание, куда там хрущевкам", "Хорошо, хоть одним колесом, а не всей кабиной", - пишут пользователи.

Ранее начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий заявил, что до 2040 года в Киеве не будет ни одной хрущевки.

По его словам, согласно проекту реконструкции столичного устаревшего жилого фонда периода постройки 1960-1990 годов, так называемые хрущевки будут реконструированы в ближайшие два десятка лет.

Первыми в очереди на снос стоят пятиэтажные многоквартирные дома 1960-1974 годов постройки. В настоящее время специалистами разрабатываются проекты реконструкции старых кварталов города. В соответствии с планами будут определять точную дату начала работ.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

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