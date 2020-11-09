У Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння ледь не скоїв ДТП

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у неділю ввечері, 8 листопада, в Києві на вулиці Олени Теліги п'яний водій мало не влаштував ДТП. При цьому причиною свого нетверезого стану чоловік назвав те, що він відсвяткував поїздку дружини до Туреччини.

Зазначається, що столичний патруль звернув увагу на Mercedes, який здійснював дивні і небезпечні маневри, після повідомлення іншого водія: він мало не потрапив в аварію через нетверезого "сусіда".

Через кілька хвилин патрульні зупинили порушника. Він чесно розповів, що відправив дружину на відпочинок в Анталію і вирішив відзначити цю подію.

Тест на вміст алкоголю в крові показав 2,26 проміле.

Поліцейські з’ясували, що трохи більше, ніж рік тому, цього самого водія вже притягали до відповідальності за нетверезе кермування. Тоді суд присудив йому штраф та позбавив права кермування на 1 рік.

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Так, мотоцикліст, який не хотів стояти в пробці, вирішив проїхати по тротуару. Це не сподобалося імпульсивному літньому перехожому. Дідусь вдарив водія, той впав, але коли піднявся, то вирішив помститися і побив пішохода.

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