В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения едва не совершил ДТП

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в воскресенье вечером, 8 ноября, в Киеве на улице Елены Телиги пьяный водитель чуть не устроил ДТП. При этом причиной своего нетрезвого состояния мужчина назвал то, что он отпраздновал поездку жены в Турцию.

Отмечается, что столичный патруль обратил внимание на Mercedes, который совершал странные и опасные маневры, после сообщения другого водителя: он чуть не попал в аварию из-за нетрезвого "соседа".

Через несколько минут патрульные остановили нарушителя. Он честно рассказал, что отправил жену на отдых в Анталию и решил отметить это событие.

Тест на содержание алкоголя в крови показал 2,26 промилле.

Полицейские выяснили, что чуть больше, чем год назад, этого же водителя уже привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. Тогда суд присудил ему штраф и лишил права управления на 1 год.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе метро "Почайна" мотоциклист избил пенсионера.

Так, мотоциклист, который не хотел стоять в пробке, решил проехать по тротуару. Это не понравилось импульсивному пожилому прохожему. Дедушка ударил водителя, тот упал, но когда поднялся, то решил отомстить и избил пешехода.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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