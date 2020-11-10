У Києві поліцейські врятували жінку, яка намагалась накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, патрульні врятували літню жінку, яка була за крок до самогубства. Очевидиця повідомила, що на вулиці Челябінській бачить у сусідньому будинку жінку, яка сидить, звісивши ноги з вікна восьмого поверху. Заявниця спостерігала за жінкою та зробила висновок, що та збирається стрибнути вниз.

Вже за декілька хвилин на місце прибув автопатруль. Інспектори вирахували потрібну квартиру, однак двері їм не відчинили. Тоді патрульні почали збирати відомості про рідню жінки та викликали на місце рятувальників зі спеціальною технікою.

Мешканці квартири з сьомого поверху дозволили патрульним зайти у своє помешкання, щоб рятувальники не дали жінці скоїти самогубство. Патрульний дістався восьмого поверху пожежною драбиною. Після нетривалої розмови з жінкою патрульний обережно допоміг їй злізти до кімнати.

На місце викликали медиків та родичів 80-річної врятованої.

На опублікованому з місця події відео можна почути, що жінка похилого віку аргументує свою спробу накласти на себе руки тим, що "не може більше так". Також вона розповіла, що пропрацювали 60 років, їй дякували на вулиці, а зараз "не дають піти" так, як вона хоче.

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