В Киеве полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, патрульные спасли пожилую женщину, которая была за шаг до самоубийства. Очевидица сообщила, что на улице Челябинской видит в соседнем доме женщину, которая сидит, свесив ноги из окна восьмого этажа. Заявительница наблюдала за женщиной и сделала вывод, что та собирается прыгнуть вниз.

Уже через несколько минут на место прибыл автопатруль. Инспекторы вычислили нужную квартиру, однако дверь им не открыли. Тогда патрульные начали собирать сведения о родных женщины и вызвали на место спасателей со специальной техникой.

Жильцы квартиры с седьмого этажа позволили патрульным зайти в свое помещение, чтобы спасатели не дали женщине совершить самоубийство. Патрульный добрался до восьмого этажа по пожарной лестнице. После непродолжительного разговора с женщиной патрульный осторожно помог ей слезть в комнату.

На место вызвали медиков и родственников 80-летней спасенной.

На опубликованном с места происшествия видео можно услышать, что пожилая женщина аргументирует свою попытку покончить с собой тем, что "не может больше так". Также она рассказала, что проработали 60 лет, ее благодарили на улице, а сейчас "не дают уйти" так, как она хочет.

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