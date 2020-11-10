Мотоцикліст був на Harley-Davidson

Мотоциклістом, який збив трьох пішоходів у Києві, виявився співробітник СБУ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

ДТП сталася в понеділок, 9 листопада. Пішоходи переходили дорогу на зелене світло, коли на них наїхав мотоцикліст.

При цьому ЗМІ, посилаючись на власні інформовані джерела, повідомлять, що поліція не буде розслідувати причини ДТП.

"Цим займеться Державне бюро розслідувань", – уточнило джерело.

У ДБР поки цю інформацію ніяк не коментують.

Як відомо, у Києві на проспекті Правди п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів, які закінчували переходити дорогу на зелене світло.

ДТП сталася біля Варшавського кварталу в понеділок ввечері, близько 20.30. Відомо також, що мотоциклом керував чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

У терміновому порядку постраждалі були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

"Всього у ДТП травмувалися 5 осіб: 3 пішохода, сам пілот мотоциклу та його пасажирка. У всіх доволі серйозні травми", - повідомили ЗМІ.

Відомо також, що водій мотоцикла був без екіпіровки.

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