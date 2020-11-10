Жінці було 58 років

У Києві водій за кермом Chevrolet збив насмерть жінку, яка йшла по тротуару

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, поблизу із КП на вулиці Богатирській водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовп, після чого почав "кувиркатися у повітрі", влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від заправки.

На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці. Самого ж водія із значними травмами було госпіталізовано до лікарні.

Відомо, що загиблою в результаті ДТП жінкою виявилась співробітниця поліції.

Наразі у Києві шукають свідків смертельної аварії.

"Увага! Пошук свідків! Просимо відгукнутися свідків вчорашньої смертельної ДТП, яка сталася на вулиці Богатирській, поблизу із АЗС "ОККО", - йдеться в повідомленні.

У прессслужбі столичної поліції також повідомили про трагічну ДТП.

"Попередньо встановлено, що 26-річний водій автомобіля "Шевроле" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де згодом скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 58-річна жінка померла на місці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мотоцикліст під вигуки "Це Київ, дитинко!" побив пенсіонера, відео: "вирішив проїхати по тротуару".

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