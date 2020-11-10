Киян попереджають про квартирних крадіїв, які відстежують, коли господарі йдуть з дому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео з камери спостереження, на якому можна помітити, як чоловік "обстежує" дверні замки в квартирах будинку.

"Шановні підписники! Будьте уважні, квартирні крадіжки не перестають здійснюватись. Наприклад, ось цей нежданий гість зайшов у під'їзд на Генерала Воробйова (Курська) 09.11.2020 о 13:00 і почав просвічувати замки і "робити мітки". Через кілька годин він знову повернувся, щоб перевірити ці "мітки". На щастя, його злякали, і крадіжка не відбулася", - йдеться в повідомленні.

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Жінка викликала поліцію і розповіла прикмети злодія. Патрульні опитали мешканців будинку, щоб з'ясувати, куди побіг ймовірний грабіжник. Інспектори розшукали та затримали його у підвальному приміщенні будинку. Неповнолітній разом з чоловіком перераховували купу грошей на підлозі, коли до них навідалися патрульні. Жінка вказала на 16-річного хлопця, а той не заперечував її звинуваченню.

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