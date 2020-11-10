Киян попереджають про квартирних крадіїв, які відстежують, коли господарі йдуть з дому
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео з камери спостереження, на якому можна помітити, як чоловік "обстежує" дверні замки в квартирах будинку.
"Шановні підписники! Будьте уважні, квартирні крадіжки не перестають здійснюватись. Наприклад, ось цей нежданий гість зайшов у під'їзд на Генерала Воробйова (Курська) 09.11.2020 о 13:00 і почав просвічувати замки і "робити мітки". Через кілька годин він знову повернувся, щоб перевірити ці "мітки". На щастя, його злякали, і крадіжка не відбулася", - йдеться в повідомленні.
Тарифи на газ знову злетять, українців доконають новими розцінками: "До 9 тисяч гривень за..."
Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, хвороба змінила зовнішність "прекрасної няні": "Після лікування..."
Долар зірвався у прірву, НБУ сильно натиснув на курс валют: що тепер буде з гривнею
Зірка "Дизель шоу" Булітко в коротенькому халатику приголомшила п'яною витівкою: "Так обожнюю"
Раніше повідомлялось, що у Києві підліток вкрав у літньої жінки пакет з грошима.
Жінка викликала поліцію і розповіла прикмети злодія. Патрульні опитали мешканців будинку, щоб з'ясувати, куди побіг ймовірний грабіжник. Інспектори розшукали та затримали його у підвальному приміщенні будинку. Неповнолітній разом з чоловіком перераховували купу грошей на підлозі, коли до них навідалися патрульні. Жінка вказала на 16-річного хлопця, а той не заперечував її звинуваченню.
Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.