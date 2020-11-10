Біля станції метро "Виставковий центр" ліквідували стихійну торгівлю
Фото опублікувала на своїй сторінці «Муніципальна варта».
"Рейд з благоустроєм. В черговий раз прибираємо незаконну торгівлю біля метро", - йдеться в повідомленні.
Але як відомо, досле проведення подібних рейдів, вуличні торговці часто знову повертаються на насиджені місця.
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Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.
Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.
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