Чи надовго це...

Біля станції метро "Виставковий центр" ліквідували стихійну торгівлю

Фото опублікувала на своїй сторінці «Муніципальна варта».

"Рейд з благоустроєм. В черговий раз прибираємо незаконну торгівлю біля метро", - йдеться в повідомленні.

Але як відомо, досле проведення подібних рейдів, вуличні торговці часто знову повертаються на насиджені місця.

Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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