Стало известно, сколько киевлян умерло от китайского вируса на прошедших выходных

За выходные в Киеве и в Киевской области умерли 29 человек, больных китайским вирусом.

Об этом сообщили городские и областные государственные администрации.

В частности, по информации КГГА, в столице за субботу и воскресенье вирус привел к смерти 20 человек.

В то же время на Киевщине было зафиксировано 9 летальных случаев: умерли 6 мужчин и 3 женщины в возрасте от 47 до 79 лет. Среди них — жители городов Обухов, Украинка, Белая Церковь, Борисполь и Мироновка и сел Богуславского и Переяслав-Хмельницкого районов.

Всего с начала эпидемии на Киевщине умерло 470 больных, а в Киеве — 872.

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Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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