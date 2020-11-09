Стало известно, сколько киевлян умерло от китайского вируса на прошедших выходных
За выходные в Киеве и в Киевской области умерли 29 человек, больных китайским вирусом.
Об этом сообщили городские и областные государственные администрации.
В частности, по информации КГГА, в столице за субботу и воскресенье вирус привел к смерти 20 человек.
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В то же время на Киевщине было зафиксировано 9 летальных случаев: умерли 6 мужчин и 3 женщины в возрасте от 47 до 79 лет. Среди них — жители городов Обухов, Украинка, Белая Церковь, Борисполь и Мироновка и сел Богуславского и Переяслав-Хмельницкого районов.
Всего с начала эпидемии на Киевщине умерло 470 больных, а в Киеве — 872.
Ранее мы писали, что Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.
Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.