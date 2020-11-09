В Киеве подросток украл у пожилой женщины пакет с деньгами

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Женщина вызвала полицию и рассказала приметы вора. Патрульные опросили жителей дома, чтобы выяснить, куда побежал вероятный грабитель. Инспекторы разыскали и задержали его в подвальном помещении дома.

Несовершеннолетний вместе с мужчиной пересчитывали кучу денег на полу, когда к ним наведались патрульные.

Жещина указала на 16-летнего парня, а тот не отрицал ее обвинению.

Ранее мы писали, что Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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