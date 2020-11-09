В киевском парке мужчины нагло воровали грунт

Двое мужчин заехали на машине Mitsubishi в парк и грузили целые мешки земли, которые привезли в парк для обустройства газона.

Воры рассказали, что живут недалеко и хотят газон возле собственного дома. Землю им якобы разрешили взять "парни, которые там работали".

Видео появилось на странице в Фейсбук КП УЗН Соломенского района.

На данный момент известно, что запись хотят передать в полицию.

"Тот случай, когда наглость отдельных людей не имеет границ. Эти "герои" не только заехали на зеленую зону, а еще и спокойно грузили в свой автомобиль мешки с растительным грунтом, который завезли в парк для обустройства газона", – пишут на странице УЗН Соломенского района.

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Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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