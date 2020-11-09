За сутки наибольшее количество больных китайским вирусом выявили в Киеве и четырех областях
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По данным Минздрава, меньше всего инфицированных COVID-19 за сутки – в двух областях Украины: Кировоградской и Луганской.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
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Ранее мы писали, что Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.
"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.
Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.