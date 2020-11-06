Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

По его словам, при сохранении тенденции ухудшения эпидемиологической ситуации Киев и названые города могут со следующей недели попасть в “красную” зоны.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за китайского вируса закрыты на карантин три школы и 13 детских садов.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве закрыты на карантин три школы из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении в целом 232 класса в 82 школах города. Всего в Киеве болеют коронавирусом 654 школьника и 602 педагога», — отметил Кличко.

Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.