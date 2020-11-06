В Киеве из-за китайского вируса закрыты на карантин три школы и 13 детских садов

Как сообщает Politeka.net, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«В Киеве закрыты на карантин три школы из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении в целом 232 класса в 82 школах города. Всего в Киеве болеют коронавирусом 654 школьника и 602 педагога», — отметил Кличко.



Ранее мы писали, что в Киеве возле станции метро Героев Днепра неизвестные нападают на прохожих.

Так, киевлянка рассказала, что в Оболонском районе столицы неизвестные спортивного телосложения регулярно прибегают к избиению прохожих.

"Бьют сильно и жестко, а деньги или драгоценности злоумышленников не интересуют", - говорится в сообщении.

По словам киевлянки, есть свидетели того, что момент избиения с расстояния кто-то снимает на видео, а впоследствии запись где-то публикуют.

Всего нападающих двое, но бьет один - высокий парень до 25 лет спортивного телосложения.

"Подача с ноги в лицо, удар по почкам, сбивает с ног и жестоко бьет ногами по лицу и голове", - написала женщина.

Второй мужчина, по ее словам, "сопровождает", но участия в избиении не берет.

Также нападающие "поверхностно шмонают" вещи, однако, по словам киевлянки, они их не интересуют.

Напомним, в метро Киева с 5 ноября усилили контроль за соблюдением карантина.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.