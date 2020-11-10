В Києві святкують припинення війни в Карабасі
У центрі Києва проїхалися машини з прапорами Азербайджану. Так у столиці відреагували на мирне вирішення карабаського конфлікту.
Відео опублікував телеграм-канал "Київ Оперативний".
Підписання тристоронньої заяви між Азербайджаном, Росією і Вірменією - поставило крапку у військовому конфлікті за Нагірний Карабах.
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Важливо відзначити, що саме Баку, згідно документа, отримав більше переваг.
Представники азербайджанської діаспори в Україні не втрималися від радісної акції-кілька водіїв прикрасили свої машини національними прапорами і проїхалися київськими вулицями.
Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.
Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.
Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
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