У столиці відреагували на мирне вирішення конфлікту

В Києві святкують припинення війни в Карабасі

У центрі Києва проїхалися машини з прапорами Азербайджану. Так у столиці відреагували на мирне вирішення карабаського конфлікту.

Відео опублікував телеграм-канал "Київ Оперативний".

Підписання тристоронньої заяви між Азербайджаном, Росією і Вірменією - поставило крапку у військовому конфлікті за Нагірний Карабах.

Важливо відзначити, що саме Баку, згідно документа, отримав більше переваг.

Представники азербайджанської діаспори в Україні не втрималися від радісної акції-кілька водіїв прикрасили свої машини національними прапорами і проїхалися київськими вулицями.

Раніше ми писали, що Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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