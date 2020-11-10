В столице отреагировали на мирное решение конфликта

В Киеве празднуют прекращение войны в Карабахе

В центре Киева проехались машины с флагами Азербайджана. Так в столице отреагировали на мирное решение карабахского конфликта.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев оперативный".

Подписание трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией - поставило точку в военном конфликте за Нагорный Карабах.

Важно отметить, что именно Баку, согласно документа, получил больше преимуществ.

Представители азербайджанской диаспоры в Украине не удержались от радостной акции - несколько водителей украсили свои машины национальными флагами и проехались по киевским улицам.

Ранее мы писали, что Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.