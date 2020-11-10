У Києві чоловік розгулював по місту з оголеним торсом, коли на вулиці було +8 градусів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео в одному із столичних пабліків.

Так, у мережі показали ролик з чоловіком, який ходить по Києву голий. При цьому молоду людину зовсім не бентежила погода на вулиці.

Відомо, що хлопець був помічений на проспекті Григоренка у Києві. На вулиці в цей час була температура близько8 градусів тепла - початок листопада. Тобто, досить прохолодно як для прогулянки з оголеним торсом.

На хлопця з одягу були тільки штани і легке взуття. Верхній одяг відсутній.

"Проспект Петра Григоренка. Вісім градусів", - прокоментував автор відео.

Раніше повідомлялось, що киянин, будучи роздягненим і перебуваючи в неадекватному стані, розбив кілька припаркованих автомобілів, а потім вдерся в закритий торговий центр. Інцидент стався в Оболонському районі. На місце прибула швидка, лікарі якої забрали киянина приводити до тями. За попередніми оцінками, чоловік завдав шкоди плюс-мінус на 200 000 грн. Вірогідно, він був під дією наркотичних речовин.

Нагадаємо, у Києві біля метро жорстоко б'ють людей і знімають це на камеру: "гроші і речі не цікавлять".

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