В Киеве мужчина разгуливал по городу с обнаженным торсом, когда на улице было +8 градусов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео в одном из столичных пабликов.

Так, в сети показали ролик с мужчиной, который ходит по Киеву голый. При этом молодого человека совсем не смущала погода на улице.

Известно, что парень был замечен на проспекте Григоренко в Киеве. На улице в это время была температура около 8 градусов тепла - начало ноября. То есть, довольно прохладно как для прогулки с обнаженным торсом.

На парне из одежды были только брюки и легкая обувь. Верхняя одежда отсутствует.

"Проспект Петра Григоренко. Восемь градусов", - прокомментировал автор видео.

Ранее сообщалось, что киевлянин, будучи раздетым и находясь в неадекватном состоянии, разбил несколько припаркованных автомобилей, а затем вломился в закрытый торговый центр. Инцидент произошел в Оболонском районе. На место прибыла скорая, врачи которой забрали киевлянина приводить в чувство. По предварительным оценкам, мужчина нанес ущерб плюс-минус на 200 000 грн. Вероятно, он был под действием наркотических веществ.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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