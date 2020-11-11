У Києві затримали 18-річного хлопця, який різав шини на чужих авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, патрульні затримали чоловіка, який протягом ночі різав шини на автомобілях. Напередодні патрульні отримали виклик на вулицю Пирогівський шлях з приводу пошкодження машин.

За словами заявника, протягом ночі хтось проколов три шини його автомобіля. Патрульні обстежили територію та знайшли неподалік від місця події 18-річного хлопця, на якого прямо вказали очевидці події.

У хлопця з собою був ніж, а також в нього були закривавлені руки.

При цьому хлопець діяв "серійно". Інспектори виявили понад 30 автомобілів з подібними пошкодженнями на цій вулиці та близько 20 - на проспекті Науки.

Навіщо хлопець різав шини - невідомо, мотивів своїх вчинків громадянин не пояснив. Патрульні затримали його, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше повідомлялось, що у Києві чоловік викрав чуже авто, скориставшись послугою буксирування.

Так, киянин побачив, що автомобіль тривалий час стоїть на одному місці, а тоді викликав таксі та, ввівши водія в оману, скористався послугами буксирування і відігнав автомобіль до Київської області.

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