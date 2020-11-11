В Киеве задержали 18-летнего парня, который резал шины на чужих авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, патрульные задержали мужчину, который в течение ночи резал шины на автомобилях. Накануне патрульные получили вызов на улицу Пироговский путь по поводу повреждения машин.

По словам заявителя, в течение ночи кто-то проколол три шины его автомобиля. Патрульные обследовали территорию и нашли неподалеку от места происшествия 18-летнего парня, на которого прямо указали очевидцы происшествия.

У парня с собой был нож, а также у него были окровавленные руки.

При этом парень действовал "серийно". Инспекторы обнаружили более 30 автомобилей с подобными повреждениями на этой улице и около 20 - на проспекте Науки.

Зачем парень резал шины - неизвестно, мотивов своих поступков гражданин не объяснил. Патрульные задержали его, а на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угнал чужое авто, воспользовавшись услугой буксировки.

Так, киевлянин пронаблюдал за одной из "евроблях" и увидел, что машина уже достаточно долго стоит на одном месте. Мужчина по итогу вызвал такси и воспользовался услугами буксировки, отогнав автомобиль в Киевскую область. При этом сотрудник службы такси, который по сути стал соучастником угона, само собой, ничего не знал о том, что отбуксированная машина принадлежала совсем не клиенту.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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