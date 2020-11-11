У Києві невідомий намагався пограбувати кафе, однак йому це не вдалося через те, що всередині ночував власник закладу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці біля ринку "Юність" невідомий рано вранці пробрався у заклад харчування, але побачив всередині його власника, тому швидко втік з місця.

"Увага! Розшук! Сьогодні о 05:10 спробували пограбувати кав'ярню. Врятувало лише те, що власник спав всередині. Злом стався буквально за пару секунд. Кав'ярня знаходиться біля ринку "Юність" на Лісовому. Ніхто не знає випадково цього недорозвиненого?" - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах, знятих на камеру відеоспостережння, можна побачити, що чоловік відчиняє двері, заходить у заклад, а потім хутко тікає.

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Так, киянин побачив, що автомобіль тривалий час стоїть на одному місці, а тоді викликав таксі та, ввівши водія в оману, скористався послугами буксирування і відігнав автомобіль до Київської області. Відомо, що це була "євробляха".

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