В Киеве неизвестный пытался ограбить кафе, однако ему это не удалось из-за того, что внутри ночевал владелец заведения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в столице возле рынка "Юность" неизвестный рано утром пробрался в заведение питания, но увидел внутри его владельца, поэтому быстро скрылся с места.
"Внимание! Розыск! Сегодня в 05:10 попытались ограбить кофейню. Спасло лишь то, что владелец спал внутри. Взлом произошел буквально за пару секунд. Кофейня находится возле рынка "Юность" на Лесном. Никто не знает случайно этого недоразвитого?"- говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, можно увидеть, что мужчина открывает дверь, заходит в заведение, а потом быстро убегает.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угнал чужое авто, воспользовавшись услугой буксировки.
Так, киевлянин увидел, что автомобиль длительное время стоит на одном месте, а потом вызвал такси и, введя водителя в заблуждение, воспользовался услугами буксировки и отогнал автомобиль в Киевскую область. Известно, что это была "евробляха".
Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.