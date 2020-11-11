В Киеве неизвестный пытался ограбить кафе, однако ему это не удалось из-за того, что внутри ночевал владелец заведения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице возле рынка "Юность" неизвестный рано утром пробрался в заведение питания, но увидел внутри его владельца, поэтому быстро скрылся с места.

"Внимание! Розыск! Сегодня в 05:10 попытались ограбить кофейню. Спасло лишь то, что владелец спал внутри. Взлом произошел буквально за пару секунд. Кофейня находится возле рынка "Юность" на Лесном. Никто не знает случайно этого недоразвитого?"- говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, можно увидеть, что мужчина открывает дверь, заходит в заведение, а потом быстро убегает.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина угнал чужое авто, воспользовавшись услугой буксировки.

Так, киевлянин увидел, что автомобиль длительное время стоит на одном месте, а потом вызвал такси и, введя водителя в заблуждение, воспользовался услугами буксировки и отогнал автомобиль в Киевскую область. Известно, что это была "евробляха".

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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