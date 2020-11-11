У Києві колишню заступницю директора відділення банку будуть судити за привласнення коштів вкладників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Відомо, що жінка привласнила собі 12 млн грн вкладників.

Обвинувальний акт проти колишньої співробітниці банку за зловживання службовим становищем вже направлений до Шевченківського районного суду столиці.

У прокуратурі повідомили, що жінка зловживала службовим становищем протягом 2013-2014 років.

"Згідно з матеріалами слідства, протягом 2013-2014 років заступниця директора регіонального відділення банку з метою створення видимості перед клієнтами сили угод про депозитні вклади, надавала вкладникам свідомо підроблені документи, що підтверджують приналежність передачі банку коштів за депозитними договорами", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що після цього обвинувачена витрачала кошти вкладників на свій розсуд. Загальна сума збитку становила 12,3 млн грн.

Тепер жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і з конфіскацією майна.

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