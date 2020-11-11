В Киеве бывшую заместительницу директора отделения банка будут судить за присвоение средств вкладчиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Известно, что женщина присвоила себе 12 млн грн вкладчиков.

Обвинительный акт против экс-сотрудницы банка за злоупотребление служебным положением уже направлен в Шевченковский районный суд столицы.

В прокуратуре сообщили, что женщина злоупотребляла служебным положением в течение 2013-2014 годов.

По данным прокуратуры, еще 7 лет назад - в течение 2013-2014 годов - тогдашняя заместительница директора регионального отделения банка занималась мошенничеством на своей работе. Она создавала видимость перед клиентами силы соглашений о депозитных вкладах, предоставляя вкладчикам заведомо поддельные документы. В этих бумагах подтверждалась принадлежность передачи банку денежных средств по депозитным договорам.

Отмечается, что после этого обвиняемая тратила деньги вкладчиков на собственное усмотрение. Общая сумма ущерба составила 12,3 млн грн.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

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