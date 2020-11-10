У Києві чоловік викрав чуже авто, скориставшись послугою буксирування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції.

Так, столичні оперативники завдяки камерам відеоспостереження розшукали автоугонщика.

Відомо, що чоловік скористався послугами буксирування та відігнав викрадену автівку за межі міста. Правоохоронці завдяки камерам розшукали автомобіль, а згодом і самого зловмисника. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Місцевий мешканець звернувся до поліції із заявою про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних в нього викрали автомобіль. Поспілкувавшись з потерпілим, правоохоронці з’ясували, що автомобіль "Шкода Октавія" перебуває на іноземній реєстрації і вже тривалий час знаходиться у несправному стані.

Переглянувши відео з камер спостереження, поліцейські відстежили напрямок руху викраденої автівки та встановили її місцезнаходження, а згодом затримали і підозрюваного у незаконному заволодінні автотранспортом.

Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Він побачив, що автомобіль тривалий час стоїть на одному місці, а тоді викликав таксі та, ввівши водія в оману, скористався послугами буксирування і відігнав автомобіль до Київської області.

Нагадаємо, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.