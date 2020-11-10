В Киеве мужчина угнал чужое авто, воспользовавшись услугой буксировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, столичные оперативники благодаря камерам видеонаблюдения разыскали автоугонщика.

Известно, что мужчина воспользовался услугами буксировки и отогнал угнанную машину за пределы города. Правоохранители благодаря камерам разыскали автомобиль, а впоследствии и самого злоумышленника. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что на улице Семьи Сосниных у него угнали автомобиль. Пообщавшись с потерпевшим, правоохранители выяснили, что автомобиль "Шкода Октавия" находится на иностранной регистрации и уже длительное время пребывает в неисправном состоянии.

Просмотрев видео с камер наблюдения, полицейские отследили направление движения похищенной машины и установили ее местонахождение, а впоследствии задержали и подозреваемого в незаконном завладении автотранспортом.

Им оказался 33-летний местный житель. Он увидел, что автомобиль длительное время стоит на одном месте, а потом вызвал такси и, введя водителя в заблуждение, воспользовался услугами буксировки и отогнал автомобиль в Киевскую область.

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