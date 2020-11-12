У Києві зник безвісти 10-річний хлопчик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Відомо, що у середу, 11 листопада, дитина пішла з дому і так і не повернулась.

"Увага! Розшукується дитина! Солом’янським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Васько Єрмолай Русланович, 2010 року народження, який 11.11.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вигляд хлопчику 10 років, зріст - 165 см, худорлявої тілобудови, волосся - русяве коротке, на лобі є шрам.





"Дитина хвора на аутизм. При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці розшукують жінку, яка залишила у знайомих дитину і зникла.

В поліція розповіли, що на лінію 102 зателефонували і заявили, що у дворі на вулиці Великій Васильківській жінка залишила зі знайомими свою 3-річну доньку та пішла у невідомому напрямку. Виявлось, що жінка разом із дитиною завітала до знайомих, з якими почала розпивати алкогольні напої. Потім мати покинула оселю, а доньку залишила знайомим.

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