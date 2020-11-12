Сплили нові моторошні подробиці про смерть дружини колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі Анастасії Островської

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Як відомо, Олександра Квіташвілі померла після ускладнень простої планової операції. З'ясувалося, що жінка ще місяць мучилась після хірургічного втручання.

Так, 35-річна Островська лягла на нескладну планову операцію з видалення каменів з жовчного міхура. Все повинно було пройти буквально за 40 хвилин, але операція тривала цілих 5 годин.

Крім того, операцію проводили лапароскопічним способом, тобто великого розрізу на черевній порожнині не робили. Однак у якийсь момент лікарі помилково перерізали судину, яка забезпечувала кровопостачанням печінку.

Через декілька годин жінку вдалося стабілізувати. Далі на неї чекала реабілітація, але тут почалися проблеми з дренажами, через що довелось прибігти до ще одного хірургічного втручання.

Через ще один тиждень дружина колишнього міністра знову потрапила на хірургічний стіл, а ще через день їй зробили вже четверту операцію. Жінку ввели в наркотичний сон, але спроби лікарів були вже марні. Увечері 8 листопада Островська померла.

Пізніше також з'ясувалося, що директор лікарні, у якій оперували жінку, є другом сім'ї Квіташвілі.

Як відомо, Олександр Квіташвілі був главою МОЗ в 2014-2016 роках.

Нагадаємо, трагічно обірвалося життя 35-річної дружини-красуні екс-глави МОЗ: "Хірурги помилково перерізали...".

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