На одній із вулиць Києва прорвало трубу гарячого водопостачання, через що на дорозі утворився "басейн", над яким стоїть пара

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео "містики", що відбувається в одному з дворів столиці.

Вулицю затопило гарячої водоб, в результаті чого у повітрі стоїть густа пара.

"Кіношники можуть знімати сцени апокаліпсису, а місцеві - просто помитися, адже гаряча вода, схоже, що буде не скоро. Київ, Порика, 9", - йдеться в повідомленні.

"Скоріше прибирайте свої тачки...", "Дивіться на це з іншого боку, вони підвищують вологість, може завдяки цьому скоро ми побачимо опади у вигляді снігу", "Це дезінфекція вулиць від коронавірусу окропом", - пишуть в коментарях.

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